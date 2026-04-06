Güçlenen doların etkisiyle gerileyen altın, İran’daki uzun süren savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve ABD’den gelen beklentilerin üzerindeki istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi umutlarının zayıflatmasıyla baskı altında kaldı.

Spot altın, yüzde 0,9 düşüşle ons başına 4.631,69 dolara geriledi. ABD’de nisan vadeli altın vadeli işlemleri ise düşük likidite koşullarında yüzde 0,5 kayıpla 4.657,50 dolara indi. Asya ve Avrupa’da birçok piyasanın tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini sınırladı.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Güçlü gelen son tarım dışı istihdam (NFP) verisi, merkez bankasının şahin duruşunu pekiştirdi. Petrol kaynaklı kalıcı enflasyon endişeleri de altının geleneksel güvenli liman cazibesini gölgeliyor” dedi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de tarım dışı istihdam mart ayında 178 bin kişi arttı ve Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3’e geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri ve dolar endeksi yükselerek dolar cinsinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturdu. Brent petrol fiyatları ise ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel enerji arzını aksatmaya devam etmesi nedeniyle yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı salı gününe kadar yeniden açmaması halinde Tahran’a “cehennemi yaşatacağı” tehdidinde bulundu. ABD istihbarat değerlendirmeleri ise İran’ın bu geçiş yolunu yakın zamanda açmasının pek olası olmadığını gösteriyor.

Yatırımcılar, bu yıl Fed’in faiz indirimi ihtimalini neredeyse tamamen fiyatlamadan çıkardı. İran savaşı öncesinde yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi bulunuyordu.

Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle ons başına 71,98 dolara gerilerken, platin yüzde 0,9 kayıpla 1.970,38 dolara indi. Paladyum ise 1.503,52 dolar seviyesinde yatay seyretti.