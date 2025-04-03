Trump tarifeleri sonrasında güvenli liman arayışı altında yeni rekor getirdi.

Altının onsu tarife haberlerinin ardından 3 bin 167 dolarla yeni rekor seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20’ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal edilen neredeyse tüm ürünlerden yüzde 10 ek gümrük vergisi alınacağını açıklarken, buna ek olarak rakip ve müttefik pekçok ülkeye de ek gümrük vergileri getirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin artan gümrük vergilerine karşılık vereceklerini belirtti.

Yükselen gümrük vergileri ile enflasyonun hızlı artış kaydedeceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağı düşünülürken, ülkelerin birbirlerine vereceği karşılıklar nedeniyle ticaret savaşının kızışacağından endişe ediliyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Çin’e hali hazırda yüzde 20 gümrük vergisi uygulayan ABD, bunun üzerine yüzde 34 ek gümrük vergisi daha uygulayacak.

AB’ye yüzde 20, Japonya’ya ise yüzde 24 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Deutsche Bank Analisti Michael Hsueh, “Altının normalin üzerinde değer kazanmasına yol açan talep unsurları muhtemelen devam edecek. Merkez bankası alımları, gelişmiş piyasalarda altın cinsi ETF birikimi ve Çinli sigorta şirketlerinin değerli metalden “önemli bir pay” ayırma potansiyelinden ek destek bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.