Spot altın, seansın başlarında 4 bin 843,67 dolarlık rekor seviyeyi aştıktan sonra, TSİ 02:26 itibarıyla ons başına 4 bin 821,26 dolara yükselerek yüzde 1,2 artış gösterdi.

Şubat teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri ise ons başına 4 bin 813,50 dolara çıkarak yüzde 1 yükseldi.

Capital.com’da kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Bu, Trump’ın hafta sonu Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulaması ve Grönland’ı ele geçirme girişimlerinde baskıyı artırması nedeniyle ABD’ye duyulan güven kaybından kaynaklanıyor. (Altındaki hareket) küresel jeopolitik gerilimlere ilişkin korkuları yansıtıyor” dedi.

Salı günü Trump, Grönland’ı kontrol etme hedefinden “geri dönüş olmadığını” söyledi, Kuzey Kutbu adasını güç kullanarak ele geçirme olasılığını dışlamadı ve NATO müttefiklerine sert eleştiriler yöneltti.

Daha sonra, “NATO’nun çok memnun olacağı ve bizim de çok memnun olacağımız bir çözüm bulacağız” dedi.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’ın Avrupa’nın Grönland’ı ele geçirmesine izin vermemesi halinde Davos’ta yüksek gümrük vergileri uygulama tehdidini sert bir dille eleştirerek, Avrupa’nın zorbalara boyun eğmeyeceğini veya korkutulmayacağını söyledi.