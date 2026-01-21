Brent petrolünün varil fiyatı 64 dolara doğru gerilerken, Batı Teksas Ham Petrolü 60 doların altına düştü. Amerika’nın Arktik bölgesini ele geçirme çabası , ABD-AB ittifakını şüpheye düşürdü ve hisse senetleri ile petrol gibi emtialar da dahil olmak üzere riskli varlıklara olan iştahı azalttı. Ham petrol fiyatlarındaki oynaklık yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Salı günü İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki bir panel tartışmasında, “En az üç-dört yıl boyunca, ABD ve diğer bazı ülkelerden gelen devasa arz miktarı nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında aşağı yönlü baskı görebiliriz” dedi.

Başkan Trump’ın Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Davos forumunda konuşma yapması planlanıyor. Konuşma öncesinde, ABD yönetimi Grönland anlaşmazlığı nedeniyle sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi uygulama sözü verdi; bu da büyümeyi olumsuz etkileyebilecek ve enerji talebini düşürebilecek yeni ticaret sürtüşmeleri olasılığını gündeme getirdi.