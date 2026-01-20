Grönland krizi yatışırken altın fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Altın rekor seviyesine yakın seyrederken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi; bu durum, Başkan Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesiyle ortaya çıktı.

Piyasalar şimdi, Trump’ın Grönland emellerine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama sözünün ardından Pazartesi günü değerli metallerin her ikisinin de yükselmesinden sonra Avrupa’nın nasıl tepki vereceğini bekliyor.

Altın Salı günü ons başına 4 bin 693 dolara ulaşırken, gümüş kısa süreliğine rekor seviye olan ons başına 94,7295 dolara ulaştı.

ABD’nin NATO müttefiklerine yönelik tehdidi piyasaları sarstı, güvenli limanlara olan talebi artırdı ve “Amerika’yı Sat” ticaretini yeniden canlandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin baskı karşıtı mekanizmasının devreye sokulmasını talep etmeyi planlıyor; ancak Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Macron’un tepkisini yumuşatması için çabaladığını söyledi.