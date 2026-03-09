Altın, güçlenen ABD doları ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin etkisiyle geriledi. Orta Doğu’daki savaşın ikinci haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yaklaşması piyasalardaki baskıyı artırdı.

Külçe altın, bir aydan uzun sürenin ardından ilk haftalık düşüşünü kaydetmesinin ardından ons başına 5.015 dolara kadar yüzde 3’e varan gerileme yaşadı, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti. Basra Körfezi bölgesindeki büyük petrol ve gaz üreticileri, ABD ve İsrail’in İran’la yürüttüğü savaşta çözüm işareti görülmemesi üzerine üretimi kısarken, dolar da başlıca para birimleri karşısında değer kazandı. ABD dolarını ölçen bir endeks yüzde 0,7’ye kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de enflasyon endişelerini artırması, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği ya da artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve güçlü dolar genellikle değerli metaller için olumsuz bir ortam yaratıyor. Altın aynı zamanda küresel hisse senedi piyasalarındaki derin satış dalgası sırasında likidite kaynağı olarak da kullanıldı.

Marex Capital Markets Inc. metal analisti Ed Meir, 7 Mart tarihli notunda çatışmanın nispeten hızlı sona ermesinin doların zayıflamasına ve altının yükselmesine yol açabileceğini belirtti. Meir, savaşın uzaması halinde ise enflasyon beklentileri nedeniyle ABD doları ve tahvil getirilerinin yükselebileceğini, bunun da faiz indirimi olasılığını azaltacağını ifade etti.

Orta Doğu’daki savaş 10. gününe girerken hafta sonunda Tahran yeni bir dini lider seçti ve Basra Körfezi bölgesindeki saldırılarını sürdürdü. İsrail ise İran’ın başkenti Tahran’daki yakıt depolarını vurdu ve ülkenin elektrik altyapısını hedef alabileceği tehdidinde bulundu. Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve normalde dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların durması petrol ve doğal gaz fiyatlarını yukarı taşıdı.

Spot altın Singapur saatiyle 10:44 itibarıyla yüzde 1,5 düşüşle ons başına 5.093,39 dolara geriledi. Gümüş yüzde 2,2 düşüşle 82,66 dolara inerken, platin yüzde 3 ve paladyum yüzde 0,6 geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise geçen hafta yüzde 1,3 yükseldikten sonra yüzde 0,5 artış gösterdi.