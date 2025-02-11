Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergileri koymasının ardından rekor kırdı ve ons başına 3 bin dolara yaklaştı. Bu durum küresel piyasalardaki belirsizliği artırarak güvenli liman talebini körükledi.

Külçe altın, önceki seansta yüzde 1,7 artış gösterdikten sonra ons başına 2.936 doların üzerine yeni bir zirve yaptı. Trump Pazartesi günü, 4 Mart’ta yürürlüğe girecek olan son vergi turunun yerel üretimi destekleyeceğini ve ABD’ye daha fazla iş getireceğini söyledi. Ayrıca gümrük vergilerini daha da yükselebileceği konusunda uyardı.

Değerli metal, Trump’ın ticaret ve jeopolitik yıkıcı hamlelerinin etkisiyle bu yıl neredeyse yüzde 12 yükselerek üst üste rekorlar kırdı. Yatırımcılar ayrıca, Beyaz Saray’ın politikalarının enflasyonu yeniden canlandırması ve büyümeyi bastırması durumunda ABD ekonomisi ve para politikası için olası etkileri değerlendirmeye çalışıyor.

Yatırımcılar, Salı ve Çarşamba günü para politikası hakkında ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasına odaklanacak. Bankalar, ons başına 3 bin dolarlık bir zirvenin yaklaştığını tahmin ediyor. Bunlardan Citigroup geçen hafta, jeopolitik gerginlikler ve ticaret savaşlarının talebi artırmasıyla altının üç ay içinde bu seviyeye ulaşmasını beklediğini söyledi.

Ayrıca, Çin sigorta şirketlerinin altın satın alarak yatırım yapmalarına imkan tanıdı. Bu imkan, altın alımına yönlendirilebilecek 27 milyar dolarlık bir kaynak anlamına geliyor.

Spot altın, Singapur’da 2.936,06 dolara kadar yükseldikten sonra saat 09:56 itibarıyla ons başına 2.933,39 dolardan daha yüksek işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0,2 yükseldikten sonra yüzde 0,1 değer kazandı. Gümüş, platin ve paladyumun hepsi biraz yükseldi.