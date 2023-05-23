Ons altın fiyatı, ABD'nin bir borç temerrüdünü önleyeceği umutları ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları arasında güçlenen doların baskısıyla Salı günü bir önceki seanstaki kayıplarını artırarak 1.960 dolara geriledi.

BORÇ LİMİTİNDE ANLAŞMA UMUDU

ABD Başkan Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy, Hazine Bakanı Janet Yellen'in ABD'nin 1 Haziran'a kadar temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini yeniden teyit etmesiyle birlikte, borç tavanını yükseltmek için bir anlaşmaya varılacağına dair temkinli bir iyimserlik sinyali verdiler.

FED FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDER Mİ?

Para politikası cephesinde, Fed'den Bullard ve Kashkari'den yeni açıklamalar geldi. Haziran ayında faiz oranlarını duraklatma veya artırma kararını tartışan yöneticilerden bu yıl faiz oranlarını bir yarım puan daha artırma olasılığı çıktı.

BEKLENTİ OLDUKÇA DÜŞÜK

Piyasalar, bu yıl ABD'de faiz indirimi yapılacağına dair tahminleri azalttı ve oranların Aralık ayına kadar yaklaşık yüzde 4,7'de kalması bekleniyor.

