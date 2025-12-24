Platin de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın fiyatları, Çarşamba günü bir kez daha rekor kırarak ilk kez ons başına 4.500 dolar seviyesini aştı.

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri yükselişi destekledi. Altın, bu yıl art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde değer kazandı.

Külçe altın sabah saatlerinde 4.494,71 seviyesinden işlem görüyor.

Platin de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak ons başına 2.300 doların üzerine yükseldi.

Mizuho Securities’in makro araştırmaları başkanı Vishnu Varathan, “Altın 4.500 dolar seviyesini açık ara geçti, gümüş 72 dolar seviyesini zorluyor ve platin 2.400 dolara doğru ilerliyor. Tüm bu metaller, dolarının değer kaybına karşı korunma aracı olarak görülmelerinden fayda sağlıyor” dedi.