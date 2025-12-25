Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 6 bin 171 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 6 bin 164 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 261 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 888 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin gevşeme beklentileri, merkez bankaları alımlarının sürmesi ve artma eğilimi gösteren jeopolitik tansiyondan destek bularak 4 bin 526 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, kar satışlarının etkisiyle 4 bin 479 dolara indi.

Analistler, gelecek yılın başlıca temaları arasında ABD Başkanı Trump’ın yeni Fed başkanı atamasının geldiğini belirterek, bu ismin kim olacağına ilişkin adayların piyasa aktörleri tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi.

Faiz adımlarına duyarlı olan altının ons fiyatının bu gelişmelerden etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.