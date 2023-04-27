TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Altuğra, 0-14 yaş grubu çocuklara sağlık hizmeti verilecek Çocuk Acil Servisi’nin ülkede bir ilk, “devrim” niteliğinde bir hizmet olduğunu vurguladı.

-“Sağlık sistemini güçlendiriyoruz”

Ülkedeki nüfus artışının bilincinde olduklarını dile getiren Altuğra, var olan hastanelerin yatak kapasitesinin artık artan nüfusa cevap verecek noktada olmadığını söyledi.

Yeni hastaneler inşa ederken, sağlık sistemini de güçlendirdiklerini kaydeden Altuğra, artık çağdaş dünya ülkelerinde olduğu gibi çocuklara özel “Çocuk Acil” servisini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çatısı altında verilen hizmeti, bu hastanenin devamı şeklindeki acil durum hastanesine taşıyıp, sadece çocuklara hizmet veren “Çocuk Acil Servisi”ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Çocuk Acil Servisi hizmetinin ülkenin gururu olduğuna dikkat çeken Altuğra, “Çocuk Acil Servisi” ile çocuklara özel hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

-“0-14 yaş grubu çocuklara hizmet verilecek”

“Çocuk Acil Servisi”nin pandemi hastanesi olarak da bilinen binada hizmete girdiğini dile getiren Altuğra, servisin özel olarak 0-14 yaş arasındaki çocuklara hizmet verdiğini kaydetti.

Çocuk yoğun bakım ve yataklı tedavinin de yapılabileceği serviste çok güçlü doktor kadrosu olduğuna dikkat çeken Altuğra, servisin çocuk hastanesi olarak da adlandırılabileceğini söyledi.

-“Yan dal hizmetleri de verebilecek doktorlar var”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, hizmete giren serviste, yan dal hizmetleri de verebilecek doktorların olduğuna dikkat çekti.

Altuğra, özellikle Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanlarının yanı sıra Çocuk Enfeksiyon Uzmanı, Yeni Doğan Uzmanı ve Çocuk Cerrahisi, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı ve Gelişimsel Pediatri uzmanları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları olduğunu belirtti.

-“Çocuklar acil serviste saatlerce beklemek zorunda kalıyordu”

Bakan Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine müracaat eden çocukların, oraya başvuran diğer acil vakalarla birlikte beklemek durumunda kaldığını ve doktorların çok acil vakalara öncelik verdiği durumlarda çocukların saatlerce acil serviste beklemek zorunda kaldığını kaydetti.

Acil serviste çocukların saatlerce beklemesinin yanı sıra travmatik olay ve görüntülere maruz kaldığını dile getiren Altuğra, çok ciddi mağduriyet yaşayan çocukların yeni servisle bu sıkıntılardan kurtulduğunu söyledi.

-Ailelerden olumlu tepki

“Ailelerden olumlu tepkiler alıyoruz. Büyük memnuniyet duyuyorlar. Bu da bizim motivasyonumuzu artırıyor. Hizmet etme şevkimize itici güç oluyor” diyen Altuğra, şu anda çocuk acil servisine müracaat eden ailelerin hiç beklemeden çocukların muayenesini gerçekleştirebildiklerini; yatılı tedavi, operasyon veya ihtiyaç duyulması halinde de yoğun bakımda tedavilerinin yapıldığını kaydetti.

Tam teşekküllü Çocuk Acil Servisi’ni hayata geçirilmesinden duyduğu gurur ve memnuniyeti yineleyen Altuğra, “Tüm zamanların en hayırlı hizmetlerinden biridir. Bu bir gururdur. Güçlü kadroyla hayata geçmesi daha büyük bir gururdur.” dedi.