Altuğra, burada yaptığı konuşmada, toplantıya KKTC olarak katılmaktan onur duyduklarını belirtti.

Önemli bir uluslararası kuruluş olarak tanınan ve faaliyetleriyle büyük tecrübe kazanmış EİT'nin ortak kültür, din, gelenek ve göreneklere bağlı olduğunu vurgulayan Altuğra, "EİT, ticaret, ulaştırma altyapısı, endüstriyel işbirliği, turizm ve çevre koruma alanlarında işbirliğini geliştirme potansiyeline sahip. Global çatışmaların arttığı bir ortamda, doğal kaynaklara, yatırım, teknoloji ile dış pazarlara erişim için artan rekabet göz önüne alındığında, EİT üyesi ve gözlemci devletler olarak çabalarımızı ve deneyimlerimizi birleştirmemiz daha önemli hale gelmektedir." diye konuştu.

- "Tıbbi malzeme krizinde sadece Türkiye destek oluyor"

Altuğra, pandemi ve savaş dönemlerinde sağlık lojistiğinin önemini daha iyi anladıklarının altını çizerken, salgın sürecinde yıllardır haksız ve insanlık dışı ambargolar altında yaşayan KKTC'ye ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmanın hayati önemini bir kez daha tecrübe ettiklerini söyledi.

Altuğra, şu değerlendirmede bulundu:

"KKTC'de, Kovid-19 sürecinin en yoğun dönemlerini ana vatanımız Türkiye'nin güçlü desteğiyle ve aldığımız tedbirlerle, başarılı uygulamalarımızla atlattık. Ana vatanımız 90 günde bizim için bir pandemi hastanesinin inşaatını tamamladı. Pandemi sonrasında tüm dünyada yaşandığı gibi biz de tıbbi malzeme krizi yaşıyoruz ve bu krizi aşma mücadelemizde bize sadece Türkiye destek oluyor. Bölgedeki afet riskleri göz önüne alındığında, EİT'nin sağlık sektöründeki rolü, krizlerle mücadelede daha güçlü, daha işbirlikçi ve dirençli olmanın aciliyetini gerektirmektedir. Bu anlamda EİT üyesi ve gözlemci devletler olarak tecrübelerimizi paylaşmalı, her alanda ortaklıklarımızı güçlendirmeli ve insani yardımı alanına öncelik vermeliyiz."

-Sağlık alanında iş birliğinin artırılması amaçlanıyor

Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın üyesi olduğu EİT'nin 5'inci Sağlık Bakanları toplantısı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 76'ncı Dünya Sağlık Asamblesi marjında BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı.

Toplantıda, üye ülkeler EİT bölgesinde sağlık alanında iş birliğinin artırılması amacıyla hazırlanmış aksiyon planı üzerine görüşlerini paylaştı.

Toplantı sonucunda üzerinde mutabakata varılan ortak deklarasyonda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 ile ilgili yakın zamanda açıkladığı küresel acil durumun sona erdiğine ilişkin kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Salgın sürecinde üye ülkelerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında ortaya koyduğu proaktif tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Sağlık ile ilgili benzer durumlara karşı bölgesel işbirliğinin artırılması gerektiğinin öneminin altı çizildi.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç katıldı.