Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın toplantısında verdiği üç müjdeden biri olan ‘sağlıkta sigorta sistemlerinin entegre edilmesi’ konusuna açıklık getirdi.

Altuğra, KKTC’de yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hem KKTC hem de T.C. vatandaşı olan ve sigorta primleri yatırılan kişilerin sistemden yararlanacağını aktardı.

“Burada önemli olan nokta sigortadır” diyen Altuğra, sisteme sadece KKTC vatandaşı olanlarında dahil edilmesinin planlandığını kaydetti.

Protokolün yazım aşamasında olduğunun altını çizen Bakan Altuğra, “Son şekli tamamlandıktan sonra iki ülkenin imzasını taşıyan bu protokol yürürlüğe girecek, halkımız ile madde madde tüm detaylarını paylaşacağız” dedi.

Altuğra, KKTC vatandaşlarının bu konuda mağdur olmadığını da aktararak, sevk yolu ile Türkiye’de sağlık hizmeti alabildiklerini ifade etti.

“EKSTRA ÖDEME KAYNAĞI OLUŞTURULACAK, BUNU ANA VATAN SAĞLAYACAK”

Sistemin maddi boyutu hakkında da açıklamalarda bulunan Altuğra, “Havuzda biriken sigorta primlerinden karşılanmayacak, yetmez bu nettir. Ekstra bir ödeme kaynağı oluşturulacak, bunu da ana vatan sağlayacak. Kimsenin kaygısı olmasın…” diye konuştu.

“BU DERENİN SUYU AKACAK”

Altuğra, dünya genelinde bir ilaç krizi olduğuna dikkat çekerek, ülkenin ilaçsız kalmaması için çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaptı.

Türkiye’den ilaçların ülkeye gelmesi için onay alındığını ifade eden Altuğra, ithalat izni bulunan ecza depolarının listelerini vererek, müracaatta bulunduklarını söyledi.

Altuğra, bir hafta veyahut 10 gün içerisinde ilaçların geleceğini dile getirerek, “Bu derenin suyu akacak” ifadelerini kullandı.

ACİL SERVİSLERDE ‘DOKTOR OLMADIĞI’ İDDİALARINA YANIT

Acil servislerde ‘doktor yok’ şeklindeki söylentilere yanıt veren Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde toplam 172 doktor olduğunu belirtti, acil servise günde yaklaşık 250 kişinin müracaat ettiğini ifade etti.

10 gün önce yapılan düzenleme ile hekimlerin mesai saatlerinin 3 grup şeklinde düzenlendiğini aktaran Altuğra, şöyle devam etti:

“Sabah saat 08.00’dan 16.00’a acil servisimizde 2 hekim çalışıyor. Ancak bu mesai saati içerisinde polikliniklerdeki hekimlerimiz hasta bakıyor. Acil bir durum olduğunda hemen müdahale edebiliyorlar. Ayrıca her serviste 24 saat nöbetçi uzman hekimlerimiz var. Acilde 16.00’dan 24.00’a kadar 4 veya 5 hekimimiz görev yapıyor. Çünkü en yoğun olduğu saatlerdir. 24.00’dan sabaha kadar ise 2 hekim görev yapıyor.”

Altuğra, acile sadece ‘acil vakaların’ gelmediğini belirterek, hastalara ‘acillik’ seviyelerine göre hizmet verildiğini de aktardı.

Kaynak: Kıbrıs Postası