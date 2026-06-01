Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Ebola virüsüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ebola'nın nadir görülmesine rağmen hayatı tehdit edebilen bulaşıcı viral bir enfeksiyon olduğu belirtilerek, hastalığın enfekte hayvanlar ile insanların vücut sıvıları yoluyla bulaşabildiği kaydedildi.

Komite, Ebola enfeksiyonunda ateş, üşüme, titreme, baş ve kas ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal ve döküntü gibi belirtilerin görülebildiğini belirtti. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ise mukozal kanamalar, septik şok, çoklu organ yetmezliği ve ölüme kadar varabilen ciddi komplikasyonların gelişebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ebola virüsünün tanısının konulabilmesi amacıyla alınacak numunelerin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

Ayrıca hastalığın tedavisinde kullanılan monoklonal antikor ilaçları olan Ebanga (ansuvimab-zykl) ve Inmazeb’in temin edilmesi amacıyla İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından gerekli girişimlerin başlatıldığı kaydedildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, uluslararası sağlık kuruluşlarının konuya ilişkin açıklama ve kararlarını yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirterek, ek tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.