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Altuğra, çocukların kaliteli sağlık hizmeti alması yanında mutlu olmalarının büyük önem taşıdığını, böylesi etkinliklerin moral verdiğini, kurum ve kuruluşların desteğiyle güzel organizasyonlara imza atıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, geçtiğimiz günlerde Çocuk Acil Servisi’nde düzenlenen motivasyon etkinliğine katkı koyan Lider Eğitim Kurumları Direktörü Cemre Akar ve Happy Party Organizasyon Direktörü İlknur Umut'a verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Sağlıkta örgütlü 4 sendikadan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı’na çağrı

Sağlıkta örgütlü 4 sendikadan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı’na çağrı

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