Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs TV’de katıldığı programda, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’i sert bir dille eleştirdi.

Üstel’in parti içi demokrasiye zarar verecek nitelikte davranışlarda bulunduğuna işaret eden Altuğra, Parti Meclis Grubu’nun iki ayı aşkın bir süredir toplanmadığını ifade etti.

Altuğra, aynı şekilde parti MYK’sı ile Parti Meclisi’nin de toplanmadığına vurgu yaparak, Üstel’in parti içerisinden gelen sesleri “birileri” şeklinde nitelendirmesine sert tepki gösterdi.

"Israrla talep etmemize rağmen iki aydan fazla bir süredir grup toplantıları yapılmıyor" ifadelerini kullanan Altuğra, "Parti Meclisi toplantısı en son tek kişilik milletvekili seçimine girerken yapılmıştı" dedi.

"BİZ 'BİRİLERİ' DEĞİLİZ, MİLLETVEKİLİYİZ"

Altuğra, kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini dile getirerek, "Biz birileri değiliz. Biz UBP’nin halk tarafından seçilmiş milletvekilleriyiz. "Birileri istedi diye kurultay yapılmaz” cümlesini ben kabul etmiyorum. Kurultay tarihinin belirlenmesi ilk önce grup toplantısında konuşulur. Ardından MYK’ya gidecek, MYK’da konuşulacak ondan sonra da PM’ye getirilecek. PM’den çıkan tarih ilan edilir ve o tarih ne ise kurultay da o tarihte yapılır. Usül budur. Miletvekileri, MYK üyeleri, PM üyeleri “birileri” değildir" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLERLE HAREKET EDEMEZSİNİZ"

UBP'li vekil Altuğra, "Millet alışverişte görsün diye 'bizim PM’miz var, MYK’mız va'r diyemezsiniz. Oradaki insanlar da seçilmiştir. Oradaki insanların da fikirleri önemlidir. PM en üst organdır. İnsanları yok sayarak, “ben yaptım oldu” diyerek hareket edemezsiniz. Tehditlerle hareket edemezsiniz. Korku kültürü salarak hareket edemezsiniz. Herkesin bir iradesi ve alınteri vardır ve herkesin buna saygı duyma zorunluluğu vardır. Ben yaptım oldu şeklindeki bir yönetimi ben reddediyorum. Bu bizim yapımıza uymaz" şeklinde konuştu.