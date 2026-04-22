Altuner Brands Invest Ltd (ABI), Kuzey Kıbrıs’ta temsil ettiği uluslararası moda markaları adına yapılan yetkisiz online satışlara ilişkin kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, ABI’nin ve resmi bayisi olduğu markaların KKTC’de herhangi bir online satış platformunun bulunmadığı vurgulanarak, internet üzerinden bu markalar adı altında satılan ürünlerin orijinal olmadığı ve şirket tarafından yetkilendirilmediği belirtildi.

Açıklamada, özellikle EA7 Emporio Armani başta olmak üzere, ABI’nin temsil ettiği markalar adına satış yapan bazı online kanalların firma ismini kullanarak tüketiciyi yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Bu ürünlerin hiçbirinin şirketle ya da onaylı satış kanallarıyla bağlantısının olmadığı açık şekilde ifade edildi.

Altuner Brands Invest Ltd’nin Kuzey Kıbrıs’ta EA7 Emporio Armani, DKNY, Elisabetta Franchi, Philipp Plein, Plein Sport ve Weekend MaxMara markalarının tek ve münhasır franchise sahibi olduğu belirtilen açıklamada, bu markalara ait orijinal ürünlerin yalnızca resmi fiziksel mağazalarda satışa sunulduğu bildirildi.

Şirket, müşterilerin ürünlerin orijinalliğinden ve satış sonrası hizmetlerden emin olabilmeleri için alışverişlerini sadece yetkili mağazalardan yapmaları gerektiğini vurguladı.

ABI, temsil ettiği markaların itibarını korumak ve tüketicileri yanıltıcı, yetkisiz satışlara karşı korumak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.