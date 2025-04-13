AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 17.43'te yerin 6,21 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın depremin ardından bölgede tespit çalışmalarına başladığı ve sarsıntının Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildiği bildirildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak depremde bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Depremin çevre illerden de hissedildiğini belirten Yerlikaya, "Amasya Taşova’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AMASYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.