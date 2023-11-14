Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Amcaoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkı, bundan tam 40 yıl önce, 15 Kasım 1983 tarihinde, Türkiye’nin desteği ile yürüttüğü milli ve kutsal davasını devletle taçlandırmıştır.

Herkes çok iyi bilmelidir ki 15 Kasım 1983 tarihi sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi değildir; aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin ve ilan ettiği bir tarihtir.

Özellikle Filistin’de yaşanan insanlık dışı soykırımı acıyla izlediğimiz bu günlerde, Anavatan Türkiye’nin bizler için değerini, kıymetini bu anlamlı günde çok daha iyi anlamaktayız.

Kararlıyız; şehitler pahasına kurduğumuz Cumhuriyetimiz, artık 40 yaşındadır ve daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi, bir kez daha vurgulamak isterim ki, cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız.

Kararlıyız; egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü pazarlık konusu yapmayacağız.

Her zaman ve her koşulda yanımızda olan, desteğini esirgemeyen Anavatan Türkiye’ye bir kez daha yürekten şükranlarımızı sunarken; merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, merhum Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere; vatan toprağı uğuruna gözünü dahi kırpmadan canını feda eden tüm şehitleri rahmetle anarız.”