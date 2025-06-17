Genel Kurul'un bir sonraki birleşim 23 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Hayvan Hastalıkları Kol Gezerken Canlı Hayvan İthalatı” konulu güncel yaptı.

Şahali, ülkede süt konusunda sıkıntı yaşandığını, Sütek’te sıkıntılar olduğunu, ancak sütün ülkenin bel kemiği olduğunu vurguladı. Sektörün 50 binden fazla kişi için büyük önem taşıdığına işaret eden Şahali, Tarım Bakanlığının, milletvekillerinin önerilerini tekliflerini desteklerini iyi algılamasını istedi.

Şahali, sektörün bir zincir olduğunu ve ödemelerin zamanında yapılmasının sürdürebilirlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, ödemelerin gecikmesi durumunda, girdilerin de arttığı bu dönemde üreticinin dar boğaza girebileceği konusunda uyardı.

Ülkede çiçek ve mavi dil hastalığı konusunda pandemi yaşandığını ifade eden Şahali, ortaya ciddi çaba konması ve gereken adımların doğru zamanda atılması gerektiğini belirtti.

Ülkeye ithal edilecek hayvanlara dikkat edilmesi ve ülkeye ait ırkların geliştirilmesi gerektiğini belirten Şahali, üreticinin korunması ve hayvan hastalıklarına karşı gereken önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

Şahali, ithal edilecek hayvanların ülkeye nasıl adapte edileceğini, hastalıklara karşı nasıl korunacağını ve kimliklendirme işlemlerinin nasıl yapılacağını sordu.

Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da söz alarak, bakanlık olarak önerileri, çabaları yakından takip ettiklerini, kurak bir yıldan geçildiğini, bu yönde hayvancıların ana girdi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çavuş, bakanlık olarak kaba yem, arpa, hayvan hastalıkları, kuraklık, hayvan itali ile ilgili tüm riskleri iyi hesaplayarak adımlar attıklarını ifade ederek, ülkeye Cuma günü 30 ve daha sonra tekrar 30 olmak üzere 60 bin adet hayvanın getirileceğini, her hangi bir zaafiyet de yaşanmayacağına inanç belirtti. Tarımın üzeri açık bir fabrika olduğunu belirten Çavuş, gereken önemin verildiğini söyledi.

Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da, “Sporda Gündem” konulu güncel konuşma yaptı. Özuslu, sporun ülkede üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade ederek, eleştirilerde bulundu. Özuslu, spor şurası kararlarının erişilebilir olmasının önemine işaret ederek, bu kararların takip edilebilir olması gerektiğini söyledi.

Özuslu, ülkede spor bakanlığı kurulması gerektiğini ifade ederek, spora gereken önemin verilmesinin, gençlerin potansiyelini, özellikle bireysel branşlarda başarı alınması ve sporun yaşam tarzı haline getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İlçelerde gerekli tesislerin olmadığını, planlama ile devlet imkanları içerisinde gereken adımların atılabileceğini ifade eden Özuslu, futbol yanında diğer alanlara da önem verilmesini istedi.

Başarılı sporculara katkı verilmesinin sevindirici olduğunu, bunu desteklediklerini ve artırılmasını istediklerini ifade eden Özuslu, belediyelerin spor altyapısına yatırımların da sürmesini temenni etti. Özuslu, sporcuları dünya ile buluşturacak yeni adımlar atılmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, yeni hedeflerin spor açısından önemli olduğunu kaydetti. Özuslu, spora gereken önemin verilmesini istedi.

Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, spora 300 milyon dolayında bir kaynak ayrıldığını, spora yatırımlarda yerel yönetimlerle işbirliğinin büyük önem taşıdığını, Bakanlar Kurulu'nda da bu konuyu detaylı ele aldıklarını söyledi.

Yeni yapılan çalışmalarda “Gençlik Spor ve Kültür Bakanlığı” olarak yeni bir adım atılması kararı alındığını anlatan Amcaoğlu, Buse Savaşkan üzerinden yeni Savaşkan’lar yaratmak amacıyla adımlar atıldığını, bu çerçevede ülke genelinde spora gereken önemin verildiğini, ancak sporun da bakanlık olarak yoluna devam etmesi gerektiğine katıldığını kaydetti.

Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Uluçay, spora yatırımın eğitim açısından da iyi bir yatırım olduğunu ifade ederek, Spor Bakanlığının oluşturulmasının önemli bir adım olacağına işaret etti.

Uluçay, bu coğrafyada akıl almaz anlamsız gelişmeler yaşandığını, karamsar bir ortam yarattığını, ekonomiyi olumsuz etkilediğini, yatırımları düşürdüğünü, dövizi hareketlendirdiğini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiye yönelik planlama ve enflasyonu düşürme çabalarına işaret eden Uluçay, Türkiye ile KKTC arasındaki hayat pahalılığı oranlarını karşılaştırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC’ye desteğine işaret eden Uluçay, bu belirsiz ortamda, Türkiye’den ülkeye gelen kaynakların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in KKTC’ye desteğine de işaret eden Uluçay, KKTC’nin potansiyellerini iyi değerlendirmesi, özellikle turizm alanında önemli bir fırsatı olduğuna vurgu yaptı.

İngiltere’den ülkeye daha fazla turist çekebilmek adına adımlar atılması gerektiğini ifade eden Uluçay, ülkenin gelirlerini artırmak için gereken adımların atılmasının önemli olduğunu anlattı.