BRT’de yayınlanan “Manşet+” programında konuşan Amcaoğlu Akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattıklarının altını çizerken “Yani güneyde kendi arabasının deposunu 100 Euro’ya doldurabilen bir Rum vatandaş, kuzeyde bunu 50 Euro’ya yapıyor” dedi.

Amcaoğlu: Akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Pandemi dönemiyle ekonomik sıkıntılar çekmemiz ile birlikte hangi çareleri üretebileceğimiz bilinmiyordu. Güney Kıbrıs’taki ekonomik anlandaki sinerjiyi adamıza çekecek kapalı ülke ekonomisinin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelebilecek neler yapabileceğimiz tartışıldı.

1 milyonluk Rum popülasyonunu ekonomik olarak cazibesini kuzeye çektik.

7 ayda kara kapılarından geçiş yaklaşık 4 milyon. Bunun 1.7 milyonu Rum aracı diye geliyor istatistikler. Yani güneyde kendi arabasının deposunu 100 Euro’ya doldurabilen bir Rum vatandaş kuzeyde bunu 50 Euro’ya yapabiliyor. Ben göreve başladığımda aylık akaryakıt ihtiyacı 25 milyon litreydi şuan 35 milyon litreyi geçti. Sadece akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattık.

Kaynak: Haber Kıbrıs