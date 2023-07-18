Bunlar da ilginizi çekebilir

Kabulün ardından Amcaoğlu ve Yıldız, bölgeyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Geçen yıl hayata geçen belediyeler reformu konusunda da fikir alışverişinde bulunan iki belediye başkanı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi’nin ileride gerçekleştirebileceği iş birlikleri konusunda da görüşerek, anlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Hizmet Binası’nda bugün yapılan görüşmede, Amcaoğlu, Yıldız’a, Gönyeli Alayköy Belediyesi hakkında bilgi vererek, birleşme sonrasındaki yeni durumu anlattı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.