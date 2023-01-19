Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye asrın projesiyle su getirilmesinin ardından, kablo ile elektrik getirilmesinin çok değerli bir adım olacağını, bunun ülkeye tartışılmaz büyüklükte güç kazandıracağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Türkiye’den borularla su getirilmesi, asrın prjesiydi. Şimdi bu büyüklükte ve önemdeki projelerimizin sayısı iki olacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay’ın “KKTC’ye kablo ile elektrik” müjdesinin mutluluk ve güven verici olduğuna işaret etti.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye ile elektrikte enterkonnekte olunmasının çok önemli bir gelişme olacağını, bu projenin, sadece KKTC’yi değil, tüm Ada’yı Avrupa elektrik şebekesine bağlayacağını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, Avrupa Elektrik Sistemi İşletmecileri Birliği’nin (ENTSO), Türkiye ile Kıbrıs Adası’nın enterkonnekte olmasına bir sıkıntı yaratmayacağına olan inancını da dile getirdiği açıklamasında şunları vurguladı:

“KKTC’nin sudan sonra en önemli ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temin edileceği müjdesinden bir vatandaş olarak büyük mutluluk duyuyorum. Bunun da ötesinde, gerek su, gerekse elektrik akışının, Ada’daki iki devletin işbirliğiyle barışa hizmet edebileceğinden de eminim. En başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Oktay’a yürekten teşekkürlerimi sunarım.”