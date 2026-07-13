Ziyaret sırasında çocuklarla bir araya gelen Amcaoğlu, onların enerjisi, heyecanı ve yüzlerindeki gülümsemenin tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirtti. Çocuklar için atılan her adımın ne kadar doğru ve kıymetli olduğuna bir kez daha tanıklık ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Çünkü geleceğe yapılan en değerli yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır.” dedi.

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Çocukların sporla büyümesi, özgüven kazanması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya, onların yanında olmaya ve her alanda destek vermeye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Amcaoğlu, bu doğrultudaki çalışmaların süreceğini kaydetti.