Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Yerel yönetimler ve özel sektör işbirliği, biz belediyeler için büyük bir önem taşıyan güçlü birlikteliklerdir. Bu Kapsamda, bugün halkımızla buluşturduğumuz projelerimizden biri olan Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı’nı Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak Özgür Sokak’ta hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Çevre dostu ve insan odaklı çalışmalarımıza bir yenisini eklediğimiz bu park, 1496 m²’lik alana sahip.

Özgür Sokak Parkımızın Özellikleri:

100m yürüyüş yolu

230 m² çocuk oyun alanı

140 m² basketbol sahası

670 m² bitkisel alan : 135 ağaç ve 445 çalı formunda bitki

Engelli dostu

Park mobilyaları

Bu anlamlı projeye destekleriyle katkıda bulunan Ertüngü ailesine gönülden teşekkür ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Gönyeli-Alayköy için durmak yok, yola devam!"