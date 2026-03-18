Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan savaşın, yalnızca askeri dengeleri değil, Kıbrıs’ın ekonomik kırılganlıklarını da derinleştirdiğini belirtti.

Toros, yaptığı açıklamada söz konusu gelişmelerin; turizm, emlak, yükseköğretim, taşımacılık ve dış ticaret başta olmak üzere temel sektörler üzerinde doğrudan baskı yarattığını ifade etti. Artan güvenlik riski algısının, nakliye ve sigorta maliyetlerini yükselttiğini, bölgesel hava ve deniz trafiğinde aksaklıklara yol açtığını kaydeden Toros, bu durumun ekonomiyi tehdit eder boyuta ulaştığını vurguladı.

Hükümetin mevcut tutumunu eleştiren Toros, edilgen yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek, ekonomik istikrarın korunması ve toplumsal refahın güvence altına alınması için acil siyasi adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Toros’un önerdiği önlemler şu şekilde sıralandı:

Turizm sektörüne yönelik acil destek ve teşvik paketlerinin geliştirilmesi ve yürürlüğe konması, rezervasyon iptallerine karşı koruma mekanizmalarının oluşturulması

Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere kısa vadeli finansman, faiz desteği ve likidite imkanlarının sağlanması

Deniz ve hava taşımacılığında artan maliyetlere karşı kamu destekli sigorta ve sübvansiyon modellerinin geliştirilmesi

Enerji arz güvenliğinin öncelenmesi, alternatif tedarik ve iki toplumlu projelerin hızlandırılması

Ekonomik şoklara karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla mali disiplin korunurken hedef odaklı sosyal destek programlarının genişletilmesi

Açıklamasında krizin aynı zamanda Doğu Akdeniz’de yeni bir ekonomik ve jeopolitik düzenin habercisi olduğunu ifade eden Toros, Kıbrıs’ın bu süreçten güçlenerek çıkabilmesinin öngörülü, cesur ve koordineli siyasi kararlarla mümkün olacağını vurguladı.

Toros, toplumsal refahın korunması ve geleceğin güvence altına alınması için günü kurtaran değil, yarını inşa eden bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.