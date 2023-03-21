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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, meclis kürsüsünde yaz aylarında yaşanacak enerji üretimi sıkıntısına dikkat çekti…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, meclis kürsüsünde enerji üretimine dikkat çekti. Amcaoğlu, “Bugün kimse Temmuz-Ağustos aylarında ihtiyacımız olan enerjiyi nasıl üreteceğimizi konuşmuyor. Şuan 450 MegaWatt’lık bir kurulum söz konusu ve sakat bir kurulumdan bahsediyoruz. Bu aylar enerjiye en az ihtiyacımız olan aylardır bu dönemde bile çeşitli nedenlerle kesintiler yaşanıyor. Enerjiyi ve geleceği planlayacak mevzuatları geçirmemiz lazım. Bu benim temsil ettiğim siyasetin sorunu değildir hepimizin sorunudur” dedi.

