Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği bir toplantı düzenleyerek birçok konuda ortak iş birliğini görüştü.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu toplantıda Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin depremden hemen önce belediye meclisinde karara bağladığı Yapı Denetim Tüzüğü’nün çok önemli olduğunu ifade ederek uygulama noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Salı günü Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’ın yanı sıra, Mimar Mühendis Odaları Birliği’nden Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Elektik Mühendisleri Odası’ndan Mustafa Özmert, Makine Mühendisleri Odası’ndan Barış Hacışevki, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu katıldı.

İş birliği kararı alındı

Yapılan toplantıda belediye ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin bundan sonraki süreçte gerek çağdaş standartlarla depreme dayanıklı binaların yapımı ve denetimi konusunda neler yapılabileceği üzerinde durulacağı ve imar planı konusunda fikir alışverişi yapılacağı ifade edildi.

Amcaoğlu: Yapı Denetim Sistemi önemli

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu toplantıda Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin depremden hemen önce belediye meclisinde karara bağladığı Yapı Denetim Sisteminin çok önemli olduğunu ifade ederek uygulama noktasında kararlı olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ortak iş birliği konusunu önemsediklerini de kaydeden Amcaoğlu, atılacak olan adımlarda fikir teatisi yapacaklarını belirtti.

Adanır da yapı denetimine vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ise toplantıda yaptığı konuşmada Yapı Denetim Sistemi Bina Ruhsatı alındıktan sonra Belediye Sorumluları, Projenin 4 müellifi (Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makine Mühendisi), Harita mühendisi, Müteahhit/taşeron ve mal sahibi ile aks aşamasında işe başlama tutanağının imzalanması ile başlanacağını belirterek; İlgili 4 odanın (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası)hazırlamakta olduğu binayla ilgili dijital kimlik bilgisi oluşturmayla beraber tüm aşamalarda kontrolünün yapılmasıyla çağdaş ve güvenli binaların yapılmasının sağlanacağını kaydetti. Belediyelere bu konuda büyük görev düştüğünü de kaydeden Adanır, Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin bu kararı almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu açıklamasında mevcut binaların depremle ilgili kontrolleri için binaların inşaat mühendisi müellifleri tarafından durum değerlendirme formunun doldurularak İnşaat Mühendisleri Odasına başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. İnşaat mühendisliği müellifliği boşta ise KTMMOB’ne bilirkişi atanması için başvuruda bulunulması gerektiği aktardı. Durum değerlendirme formundan çıkan sonuçlara göre binalarla ilgili daha ileri tetkiklerin nasıl ve ne şekilde yapılacağıyla ilgili verilere ulaşılacağını ve raporlamanın bu sonuçlar doğrultusunda bilimsel veriler ışığında oluşturulacağının bilgisini verdi.