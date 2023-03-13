Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni onaylayarak ve Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini yaparak tamamladı.

Yasa önerisi, oy birliğiyle kabul edilirken, Rekabet Yasasıyla ilgili değişiklik öngören tasarının üçüncü görüşmesinin bir sonraki birleşimde yapılacağı açıklandı.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisiyle ilgili raporu, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova okudu.

Berova, bugün 62’nci madde tahtında yapılan konuşmalara işaret ederek, Ana muhalefet CTP Başkanı’nın konuşması üzerine söz aldığını anımsattı, karşı cevap olarak “şantaj” kelimesini kullandığını ancak bunun kayıtlardan çıkarılmasını istedi.

Berova, “Ortamı germe niyetinde değilim” diyerek, ana muhalefetin açıklamalarıyla gelen bilgiler arasında birtakım farklılıklar olduğunun ifade edildiğini, gerekirse bu konuda yine bir açıklama yapabileceğini söyledi.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin oy birliğiyle onaylanmasının ardından Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelere geçildi.

Tasarıyla ilgili raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova okudu.

BESİM

CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Filiz Besim, tasarı üzerine söz alarak, Rekabet Yasası’nın Meclis’ten 2009’da geçirildiğini, yasa kapsamında Rekabet Kurulu’na bazı görevler verildiğini ifade ederek, “Bu yasanın gereği olan tüzükler 14 yıldır yapılamadı, devlet yardımlarının önü tıkandı. Bu bize ders olmalı. Yasa yapılırsa, gerekleri de yerine getirilmeli” dedi.

Besim, benzer bir durumun Kanser Bildirim Yasası’nda da yaşandığını, yasanın Meclis’ten geçirildiğini ancak hazır olmasına rağmen tüzüklerin Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmediğini söyledi.

SOLYALI,

CTP milletvekili Ürün Solyalı, ilgili yasada Rekabet Kurulu’nun 5 kişiden oluşması gerektiğinin ifade edildiğini ancak yaklaşık bir buçuk yıldır kurulda 3 kişinin görev yaptığını söyledi.

Solyalı, milyon dolarlık itirazlarla ilgili karar üreten Rekabet Kurulu ilgili sıkıntıları daha önce de ifade ettiklerini ancak durumun “halledeceğiz”den öteye gidemediğini kaydederek, Bakanlar Kurulu’nun bu kurulla ilgili gailesi olup olmadığını sordu.

Solyalı, “Eksikleri tamamlama, görev süresi dolan başkanla ilgili isim talep etme gibi hazırlıklarınız var mı? Neyi bekliyorsunuz? Kurulun 2 kişiye düşmesini ve hiçbir denetim olmamasını mı?” ifadelerini kullandı. Ürün Solyalı, CTP’nin bu öneriye olumlu oy vereceğini de sözlerine ekledi.

AMCAOĞLU

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, tasarıyla ilgili söz alarak, sadece atamalarla ilgili değil, yasadaki çelişkili durumu değiştirmek için mücadele ettiklerini, 7/79’daki ve diğer örnek yasalardaki kamu çalışanlarının çalışma koşullarının denkliğini sağlamak ve Anayasa’nın ilgili maddesindeki eşitlik ilkesine uymak adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Amcaoğlu, Rekabet Kurulu’nun eksik üyelerinin tamamlanması için Bakanlar Kurulu’nda gereğinin yapılacağını kaydederek, Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın önereceği adayların atanmasıyla sürecin tamamlanacağını belirtti.

Amcaoğlu, başkanlık görevini üstlenen, Ekonomi Bakanlığı’nı temsil eden başkanın da atanması için gereğinin yapılacağını söyledi.

Madde madde görüşülerek ikinci görüşmesi tamamlanan Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesinin bir sonraki birleşimde yapılacağı açıklandı.

Öte yandan Genel Kurulda, ayrıca, Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfına Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis, yarın saat 10.00'da denetim gündemiyle toplanacak.