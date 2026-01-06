Geçtiğimiz ay yaşanan doğal afet nedeniyle katılamadığı ödül töreninin ardından gerçekleştirilen bu takdim, Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Sait Babaoğlu tarafından yapıldı. Amcaoğlu, söz konusu ödülün spora verilen emeğin, vefanın ve dayanışmanın güçlü bir karşılığı olduğunu ifade etti.

Geçmişten gelen sporcu kimliğiyle göreve geldiği günden bu yana sporu yalnızca bir branş olarak değil, sağlıklı yaşamı, toplumsal dayanışmayı ve gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyen bir yaşam kültürü olarak ele aldıklarını belirten Amcaoğlu, sporun bireyi güçlendiren, toplumu bir arada tutan ve insan yaşamına değer katan yönüne inanarak hareket ettiklerini kaydetti.

Bu anlayış doğrultusunda kentte; her yaşa ve birçok spor branşına hitap eden, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir spor altyapısının oluşturulması yönünde kararlı adımlar atıldığını ifade eden Amcaoğlu, bundan sonraki süreçte de bu yöndeki yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Spor alanında tesisleşme yönünde atılan adımlardan, okullarda hayata geçirilen spor yatırımlarına; başarılı sporcuların ödüllendirilmesinden, sporun birçok branşında kulüp, dernek, birlik ve federasyonlarla birlikte düzenlenen spor organizasyonlarına kadar gerçekleştirilen tüm çalışmaların, çocuklara, gençliğe, emeğe ve geleceğe yapılan kalıcı bir yatırım anlayışıyla planlanıp uygulandığını vurguladı.

Bu yaklaşımın ve uzun soluklu emeğin böylesine anlamlı bir ödülle takdir edilmesinin, ortaya konan anlayışın doğru bir zeminde ilerlediğini göstermesi açısından kıymetli olduğunu belirten Amcaoğlu, sporun birleştirici gücüne ve emeğe verilen bu takdir için Bakırköy Ata Spor Kulübü’ne; ev sahipliği için Bakırköy Kaymakamı Recai Karal’a; ziyaretler boyunca eşlik eden İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan İstanbul temasları kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül’ü de makamında ziyaret eden Amcaoğlu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunduklarını ve karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdiklerini aktardı.