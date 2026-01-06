DAÜ’den verilen bilgiye göre, 9 Ocak Cuma günü saat 09.30’da Lefkoşa Bedesten’de yer alacak çalıştay, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) ile Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (KEYDER) iş birliğinde yapılacak.

Kıbrıs’ta Ahilik kültürünün tanıtılmasına ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlaması amaçlanan çalıştayda, Ahilik teşkilatının tarihsel gelişimi, temel ilkeleri, kültürel etkisi, güncel iş dünyası ve toplumsal yapısı açısından taşıdığı anlam akademik ve kültürel bir perspektifle ele alınacak.

Açılış konuşmalarının ardından, DAÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut başkanlığında gerçekleştirilecek ilk oturumda, Prof. Dr. Mustafa Tümer; “Kıbrıs’ta Ahilik ve Kültürel Etkisi”, Prof. Dr. Mehmet Demiryürek; “Kıbrıs Esnaf Teşkilatı Lideri Olarak Kıbrıs Şeyh-i Seb’aları”, Prof. Dr. Ahmet Kala; “Fetihten İtibaren Kıbrıs Ahi Esnaf- Meslek Birlikleri, Kurdukları Toptan ve Perakende Pazarlar, Çarşılar, Kiracısı Oldukları Vakıf Hanlar, Dükkanlar, Ürettikleri Ürünler ile Doğu Akdeniz Ticaret Yollarının Güvenliğinin Sağlanmasındaki Rolleri” konulu sunum yapacak.

Çalıştay'ın ikinci oturumda ise, Yrd. Doç. Dr. Ejdan Sadrazam başkanlığında Prof. Dr. Ali Efdal Özkul; “Osmanlı İdaresi’nde Adada Faaliyet Gösteren Esnaf Teşkilatı ve Faaliyetleri”, Prof. Dr. İsmail Güleç; “Ahilik Değerlerini Bugüne Aktarmak Mümkün Mü?”, Dr. Öğretim Üyesi Zeki Akçam; “Kıbrıs’ta Kayıp Ahi Evran veya Ahırvan Dede Adak Yeri Üzerine Bazı Tespitler”, Doç. Dr. Burak Erkut; “Günümüzün İktisadi Kuramlarıyla Ahilik Olgusuna Bakış” konularında sunum gerçekleştirecek.

Çalıştay, Özkan Öge ve Özgül Kızılbora tarafından yapılacak röportaj bölümü ardından sona erecek.