Bafra’da faaliyet gösteren bir otel içerisinde bugün saat 15.00 sıralarında Hacı Bayram Toy (E-30) otelin havuz kısmında, otel müşterilerinin fotoğraflarını çektiği sırada geri geri gitmesi sonucu 2,57 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Toy, Gazimağusa'da kaldırıldığı bir özel hastanede yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması ve belinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.