Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ataoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir’de meydana gelen elim kaza sonucu şehit düşen kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi bizleri derinden üzmüştür. Vatanı uğruna görevini büyük bir fedakârlık ve onurla yerine getirirken hayatını kaybeden şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.”