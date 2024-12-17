“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, üç el ateş ederek Androniku’yu infaz eden kişi ile bu kişinin suç ortaklarından ikisine bugün toplanan Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezası verildi. Haberde üç sanığın cinayete karıştıklarını kabul ettikleri de yer aldı.

“Dimitrui” olarak bilinen 34 yaşındaki Dimitri Androniku’nun saldırıya uğramasının ardından 28 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiği anımsatılan haberde, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Ekim’de ise Androniku’nun öldürülmesi için kullanılan motosikletin 42 yaşındaki Suriyeli sahibine de ömür boyu hapis cezası verdiği hatırlatıldı.

42 yaşındaki Suriyelinin davanın ana tanığı olduğu belirtilen haberde, aralarında yetkililerin olayın azmettiricisi olduğunu düşündüğü bir kişinin de bulunduğu diğer iki sanığın ise olaya herhangi bir şekilde dahil olduklarını kabul etmedikleri ifade edildi.

“Cyprus Mail” haber sitesi ömür boyu hapis cezası alan üç kişinin 30 yaşındaki Ömer Süleyman, 28 yaşındaki Muhammed El Agka ve 26 yaşındaki Muhammed Kasab olduğunu belirtirken, Androniku’nun öldürülmesi için kullanılan motosikletin 42 yaşındaki Suriyeli sahibinin isminin ise Yaser Arar olduğunu kaydetti.