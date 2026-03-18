Politis, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) hidrokarbon rezervi bulunmasından sonra ve denizden göç akışı yoğunlaştığı dönemde düşünülen ancak kurulmayan birimin, dünkü karardan sonra gündeme geleceğini yazdı.

Habere göre, dünkü kararla “Kıbrıs Sahil Güvenlik” kuruluş ve işleyişini düzenleyecek yasa hazırlığının yolu açıldı. Birim, deniz bölgelerini bütün faaliyetler için gözetim ve denetleme, kolluk olaylarını yönetme ve seyir güvenliğini sağlama, kaçakçılık vb ile mücadele, deniz tesislerinin ve çevrenin korunması yetkisine sahip olacak. Birim arama-kurtarma görevlerine de katılacak.

Birim, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün deniz yetki alanlarında” sorumluluk ve görev sahibi, ayrıca her bölgede (karasuları, sınır bölgesi ve MEB) yetkileri dahilinde otorite olacak.

Birimin üssü Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde” olacak. Üssü geliştirme projelerinde sahil güvenlik idari, personel ve komuta altyapılarının hazırlanması maddesi de bulunduğu bilgisi verildi.

Haberde, denizde ayrı yetki ve sorumlulukları bulunan devlet birimlerinin de Sahil Güvenlik çatısı altında birleştirileceği kaydedildi. Bu birimlerin özellikle polise bağlı Liman ve Deniz Polisi ile Hava Operasyonları birimi, Tarım Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık deniz bölgesinde, limanlardaki balıkçılık faaliyetlerinden sorumlu Denetim birimi, Deniz Kirliliğini Önleme ve Mücadele Birimi, Gözetim ve Seyir Güvenliği birimi (gerekli personeli ve teçhizatıyla birlikte), İçişleri Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi’nin Hidrografi bölümü olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Birimi’nin yıllık işleyiş, gözetim ve denetim masraflarının, Rum devlet bütçesine mümkün olduğunca az yük olması için büyük ölçüde Avrupa ödenekleriyle karşılanacağı da kaydedildi.

Fileleftheros haberi “6 Daire Sahil Güvenliğin Altına… Merkezi Mari’de Olacak, Yasama Komitesi Kuruluyor” başlığıyla verdi. Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun onay vermesinin ardından Sahil Güvenlik Birimi’nin yasa çerçevesinin hazırlanması için yasama komitesi kurulacağı bilgisini de verdi.