Politis gazetesi, “Şap Hastalığı Kontrolden Çıktı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, virüsün Larnaka’daki “kırmızı bölgeden” dışarı çıktığını ve Dali ile Yeri’de de vakaların görülmesiyle birlikte Larnaka ile Güney Lefkoşa’daki sıkı denetim bölgelerinin sayısının üçe yükseldiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Birliği’nin (AB) Güney Kıbrıs’ın tamamını karantina statüsüne aldığını, Rum Veteriner Dairesi’nin itlaf listesine bin 884 hayvan daha eklendiğini belirtti.

Haberde, hastalık nedeniyle yaklaşık 15 bin hayvanın itlaf edilmesinin ardından, 15 bin hayvanın daha itlaf edilmesinin beklendiği, Rum hükümetinin ise hastalığı kontrol altına almayı başaramadığı için, yaptığı icraatlar konusunda yoğun bir eleştiriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Rum Bakanlar Kurulu’nun, hayvancıların desteklenmesi amacıyla dokuz maddeden oluşan ikinci destek paketini onayladığı, toplam ekonomik desteğin ise 28 milyon euro olduğu kaydedildi.

Gazete iç sayfalarında “Şap Hastalığı Lefkoşa’ya Ulaştı” başlığıyla yer verdiği haberde ise, virüsün Larnaka dışına çıkarak Güney Lefkoşa’ya ulaştığını belirtti.

Rum Veteriner Dairesi’nin Dali ve Yeri’de açıkladığı üç yeni vakadan ikisinin ciddi bir gelişme olduğuna işaret edilen haberde, Güney Lefkoşa’nın batısında 3 ve 10 kilometrelik iki yeni bulaş bölgesi oluşturulduğu ifade edildi.

Oroklini’deki bir çiftlikte de yeni vaka tespit edildiği, böylece etkilenen çiftlik sayısının 41’e ulaştığı belirtilen haberde, yeni şemaya 196 inek çiftliği, 570 küçükbaş ve 21 domuz çiftliğinin eklendiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, AB protokolü çerçevesinde hastalığın görüldüğü çiftliklerde hayvanların toplu itlafının sürdürüleceği ve canlı hayvan ile hayvansal ürünlerin dolaşımına sıkı kısıtlamalar öngörüldüğü anımsatıldı.

Haberde Dali ve Yeri’deki yeni vakaların hastalığa yakalanmış olan hayvanların bir yerden bir yere taşınmasından veya komşu çiftliklerde meydana gelen bulaştan kaynaklandığı da belirtildi.

- -Hellim konusunda endişeler

Öte yandan Rum Veteriner Dairesi sözcüsü Sotiria Yeorgiadu ise açıklamasında, hellim konusunda bir soruya yanıt vererek, şap hastalığıyla ilgili durum gelişme gösterdiği sürece hellimin ne zamana kadar tescilli olacağını bilmediğini dile getirdi.

Hellim ihracatının tehlike altında olup olmadığının sorulması üzerine, bu şekilde devam ettikleri sürece (hayvancıların ortaya koyduğu engeller ve itlafların gecikmesi) bunu kimsenin bilemeyeceğini dile getiren Yeorgiadu, bu aşamalara gelmemelerini umduğunu söyledi.

Durumun düzenli olarak gözden geçirildiğini ifade eden Yeorgiadu, mayıs ayında AB yetkililerinin yeniden değerlendirme yapmak üzere adaya geleceğini, aynı koşulların devam etmesi halinde uygulanabilecek yaptırımların ise belirsiz olduğunu söyledi.

- Aşılama oranları

Aşılama oranlarına da değinen Yeorgiadu, Güney Kıbrıs genelinde sığırlarda aşılama oranının yüzde 76’nın, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 42’nin üzerinde olduğunu belirtti.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın hastalığın Güney Kıbrıs’tan başladığı yönündeki iddialarına ilişkin ise Yeorgiadu, “Kanıt ve belgeleri varsa incelememiz için bize iletsin” dedi.

Yeorgiadu ayrıca, numune alımı ve aşılama çalışmalarına destek vermek amacıyla Slovakya’dan dört veterinerin pazar gününden bu yana Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu da sözlerine ekledi.