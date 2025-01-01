Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’yi buluşturan "Maria", Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını beyaz perdeye taşıyor. Filmde Angelina Jolie, Maria Callas’ı canlandırırken, Haluk Bilginer ise Callas’ın sevgilisi ve Yunan armatör Aristotle Onassis rolüyle dikkat çekiyor.

Angelina Jolie’den Haluk Bilginer’e övgü

Barbaros Tapan’a konuşan Angelina Jolie, Haluk Bilginer’le çalışmanın kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi. Jolie, “Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria Callas’ı bulmama yardım etti ve Onassis’e nasıl aşık olabileceğini anlamamı sağladı,” ifadelerini kullandı.

Jolie, Bilginer’in yeteneğine övgüde bulunarak, “O kadar parlak bir oyuncu ki, onunla çalışırken rol yaptığınızı hissetmiyorsunuz. Onunla birlikte gerçek bir deneyim yaşıyorsunuz,” dedi. Jolie ayrıca Bilginer’in setteki varlığını çok sevdiğini belirtti.