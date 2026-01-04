Gazimağusa, Gönyeli ve Güzelyurt’ta meydana gelen ani ve gayri tabii ölüm olaylarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Gazimağusa’da sakin Hasan Aşaroğlu (E-52), müşteri olarak bulunduğu bir mağaza içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Aşaroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Gönyeli’de ise Bahtıyar Nepesov (E-62), kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Öte yandan, Güzelyurt’ta ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Tarihsever (E-78) ile ilgili soruşturmada gelişme yaşandı. Yapılan otopside Tarihsever’in ölüm sebebinin kalp damar hastalığı sonucu olduğu belirlendi.

Polis, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.