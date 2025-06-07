Ankara'da siyasi partilerin resmi Kurban Bayramı programları bugün gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı'nda en yoğun mesai Gelecek Partisi'nde olacak.

Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İYİ Parti 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

AK PARTİ'DE İKİ HEYET

AK Parti, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyetle partileri kabul edecek. Ayrıca iki ayrı heyetle partilere ziyaret düzenlenecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'yi ziyaret edecek.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

CHP PROGRAM YAPMADI

CHP, parti kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da resmi bayramlaşma programı yapmadı.

CHP diğer partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek.

İLK PROGRAM SAAT 09.00'DA

MHP, misafirlerini Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul edecek.

Diğer genel merkezlere ziyaretleri ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet yapacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyeti kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti, 09.50'de AK Parti ziyaret edecek. Program, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

DEM PARTİ

DEM Parti de yoğun bir bayramlaşma mesaisi yapacak.

Balgat'taki genel merkezde, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin başkanlığındaki heyet siyasi partileri ağırlayacak.

MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak'ın başkanlığındaki heyet ise siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

DEM Parti'yi ilk olarak, saat 09.25'te MHP ziyaret edecek. Ardından, saat 10.15'te Gelecek Partisi, 12.05'te Yeniden Refah Partisi, 12.30'da AK Parti, 13.30'da Saadet Partisi ve 14.10'da DEVA Partisi heyetleri ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

İYİ PARTİ

İYİ Parti ise 14 parti ile bayramlaşacak.

Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş'un başkanlığındaki heyet, misafirlerini genel merkezde kabul edecek.

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy başkanlığındaki heyet de partileri ziyaret edecek.

Program saat 09.15'te BBP heyetinin kabulüyle başlayacak.

09.45'te Anahtar Parti, 10.10'da Saadet Partisi, 10.30'da Demokrat Parti ve 11.30'da AK Parti heyetleri ağırlanacak.

İYİ Parti devamında 9 siyasi partiyi daha ağırlayacak.