MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı.

Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.



YUMRUK ATIP SALDIRDI

Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

MELER HASTANEYE KALDIRILDI



Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

"BU İŞ BİTTİ, BENDEN BU KADAR"

Saldırının ardından eski MHK üyesi Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Meler'i hastane odasında ziyaret eden Kunak, “Bu iş bitti, benden bu kadar” ifadelerini kullandığını belirtti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı.

Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

LİG MAÇLARI SÜRESİZ ERTELENDİ



Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu sonrası Başkan Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

"HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıklayan Büyükekşi, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı, daha sonra sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darbettikleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını tedavisinin ardından ise gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurmuş soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.