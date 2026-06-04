Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, LAÇ Kültür Sanat ve Spor Derneği bünyesinde faaliyet gösterecek olan LAÇ Kız-Erkek Güreş Takımı için hazırlanan güreş salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, açılışın büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirildiği belirtilirken, törene katılan misafirlere, sporculara, ailelere ve projede emeği bulunan herkese teşekkür edildi.

Açıklamada, yeni salonun gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlayacağı ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine olanak tanıyacağı vurgulandı.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, yeni tesisin tüm sporcular için hayırlı olmasını temenni ederek, sporun ve gençlerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.