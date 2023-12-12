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Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi, alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandı.

Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ediyor.

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