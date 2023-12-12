MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi, alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e saldırı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e saldırı

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. 