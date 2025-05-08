Biraz ülke gündeminden uzaklaşalım ve yaşamın doğal döngüsüne dönelim diyorum ne dersiniz?

“Sen özellikle sen öteden geldin bu memlekette konuşuyorsun”

“Yandaş ve Satılk kalemsiniz”

“Yalakasınız hükümet sözcüsüsünüz”

“Yazıyı okurken Adnan hoca ve kedicikleri geldi aklıma”

“Güzel Yağlama” – “Yakıştıramadık sana”

“Ay ben bu kadınla tanıştım hayvan haklarını savunurdu ama deli olduğunu anladım”

“Mafyanın paralı gazetecileri”

“Yazdıklarını dikkate almayın”

“Cahil”

“Senin nerden beslendiğini biliriz biz, yeni moda gazetecilik mi bu şimdi halka hakaret etmek”

“Tasmanı tutanlarla muhatap ol bizi karıştırma”

“Sen gazeteciysen ben de astronotum”

“Utanmadan konuşursunuz puuuu yüzünüze”

Gibi gibi uzayıp giden ve adına da ifade özgürlüğü denen sosyal medya hayatınızda ne kadar da çok yer tutuyor bilmem. Ama biz sosyal medyada yayın yapan WEB TV çalışanları ve gazeteciler olarak ekmek paramızı bu mecraları da kullanarak kazanıyoruz.

Gördüğüm kadarıyla yukarıda yazdığım tüm cümleleri fikirsizler olarak içinizi rahatlatmak maksadıyla kullanıyorsunuz.

Sağ görüşe de aynı sol görüşe de aynı, liberale de aynı , sosyaliste de aynısınız.

İnanın bu ifadeleriniz hiç umrumda değil.

Değersizliğinizi bu derece dışa vurduğunuz andan itibaren sizlerle ilgili sadece üzüntü duyuyorum.

Hastalık bu çok normal. Dünyada psikologlar ve psikiyatrlar sizler için var.

Ha bir de tabi durumu kabullenmekle alakalı.

Birinin görüş ve düşüncelerine katılmıyorsunuz anlarım ama kimse sizin görüş ve düşüncelerinize katılmak zorunda değil bence sizin bu kapsamda anlamanız gereken budur.

Bayrak, millet, halk, vatan, asker, polis, Türkiye, Erdoğan bu kelimeleri POZİTİF anlamda kullanan köşe yazarlarının altındaki yorumlarınız tam da benim yukarıda yazdıklarım gibidir. Tümü sosyal medya üzerinden yapılmasına rağmen kimsenin de umrunda değil ne yazık ki.

Fikri olmayan ama dili uzun olan kelime haznesi ancak üç beş kelime ile sınırlı olan ve onlar da hakaretten başka bir şey olmayan bir takım insanlar işte.

Hayatınız 3-5 kelime ile sınırlı üzülüyorum. Gerçekten şaka değil.

Herkes her istediğini istediği yerden söyleyebiliyor polis şikayet almıyor, alsa da bir şey olmuyor. Öylese bu durumda bende aynı seviyede konuşabilir hatta yazabilirim.

Ne yani 3-5 kelimelik haznenize benim de ayak uyduramayacağımı mı sandınız?

Bakın çok kolay beğenmeyen okumasın, beğenmeyen izlemesin, beğenmeyen gerizekalıdır nasıl güzel mi ?

Dahası da var mesela sizin gibi özelden mesaj atıp “seni yakalarsam elini ayağını kırarım” diyenler de var tabi.

Ben şimdi “Hoştt köpek” diyor muyum?

Hayır demiyorum neden?

Çünkü başta da dediğim gibi “herkes kendine yakışanı yapar”

Ben hakaret etmeyin farklılıklarımıza rağmen düzeyli tartışabiliriz dedikçe bir grup kendini sözde vatansever ilan eden garip tipler ağzına geleni yazının altına döşeyebiliyor.

E yok artık bu kadar da yeter.

Farklıyız kardeşim hepinizden farklıyız. Aynı olduklarımız da var tabi ama sizlerle farklıyız. En büyük farkımız da zekamız.

Hadi size iyi günler yada günleriniz nasıl geçerse geçsin hiç umrumda değil. Zeka düzeyiniz kadar huzurunuz olsun.

Bu konuyu da burada kapatıyorum. Çünkü anladım ki, size laf anlatmakla ömür geçmez...