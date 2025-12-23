21-25 Aralık…

Kıbrıs Türk halkının hafızasında bu tarihler; korkunun, direnişin, kaybın ve var olma iradesinin adıdır…

Bu hafta, yalnızca bir anma haftası değildir. Bu hafta, hatırlamanın bir sorumluluk, unutmamanın ise bir beka meselesi olduğunu bize tekrar hatırlatır…

21 Aralık 1963 gecesi başlayan ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen saldırılar, bir toplumun varlığına yönelmiş planlı bir yok etme girişimiydi…

Hedef yalnızca silahlı unsurlar değil; evinde uyuyan kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve savunmasız sivillerdi…

Köyler kuşatıldı, yollar kapatıldı, insanlar kendi yurtlarında esir hâline getirildi…

O gün Kıbrıs Türk halkı, birlikte yaşama hayallerinin silah zoruyla nasıl dağıtıldığını acı biçimde tecrübe etti…

Ve o gün, Kıbrıs Türk halkı bir gerçeği çok net gördü: Güvenlik, temennilerle değil; bedellerle sağlanır…

Bugün bazıları bu kanlı tarihlere “geçmiş” demeyi tercih ediyor…

“Artık bunları konuşmayalım”, “Geleceğe bakalım”, “Yeni bir sayfa açalım”, “Acılarımız ortak” diyorlar…

Elbette geleceğe bakacağız. Ama geçmişi silerek değil, geçmişten güç alarak!

Bu halk, başına gelenleri unuttuğu anda değil; hatırladığı ölçüde ayakta kalmıştır…

Bu topraklarda verilen mücadele, romantik bir tarih anlatısı değil; yaşanmış bir hayatta kalma savaşıdır…

Şehitler Haftası’nda yapılan törenler, okunan isimler, bırakılan karanfiller sembolik değildir. Her biri bir uyarıdır:

“Bu bedel bir daha ödenmesin diye buradayız.”

Bizim “Acılarımız” da, “Geleceğimiz” de ortak değil…

Bugün müzakere masalarında konuşulan her başlık, her güven artırıcı önlem, her “çözüm” önerisi, 1963’ün, 1967’nin ve 1974 öncesinin gerçekleriyle birlikte değerlendirilmelidir…

Kıbrıs Türk halkının güvenlik hassasiyeti, pazarlık başlığı değil; tarihten süzülmüş bir zorunluluktur!

Barış masası, toplu mezarların üzerine kurulamaz!

Bunu kimse aklından çıkarmasın…

Unutmayacağız…

Unutturmayacağız…

Çünkü bu topraklarda en tehlikeli şey, hafıza kaybıdır…

Rum Lider Hristodulidis, terör örgütü EOKA’nın Türklere karşı başlattığı saldırıda ölen Rumları anma töreninde konuştu...

Söylemleri ise tipik faşist bir zihniyetin ürünü…

Hristodulidis, Kanlı Noel gecesini “Modern tarihin önemli dönüm noktası, ada genelinde yapılan katliamları da kahramanlık olarak” nitelendirdi…

Bu pervasız ve cüretkâr açıklamalar yetmezmiş gibi, “Kıbrıs’ın, ‘Türkiye’den kurtulması’ için mücadele ettiklerini” de söyleyerek, “21 Aralık 1963, şüphesiz ki vatanımızın modern tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Adasıgenelinde yapılan savaşlarda, halkımızın eşsiz cesareti ve kahramanlığı bir kez daha teyit edildi’’ dedi…

Bu söylemler için uzun uzadıya cümlelere gerek yok…

Bu sözler, 1963’ün, Kanlı Noel’in ve toplu mezarların rövanş siyasetidir!

Rum lider, klişenin yayılmacı hayallerinin sözcülüğünü yapmaktadır!

Kıbrıslı Türkler bu adanın gerçeğidir, Türkiye Cumhuriyeti ise bu adanın garantörüdür…

Hazmedemediğin bu gerçekleri de ben sana tekrar hatırlatayım Bay Hristodulidis…