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Buna göre deprem, 36.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Antalya 'nın Alanya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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