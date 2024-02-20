Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem... Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem...

Buna göre deprem, 36.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.