Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, son 10 gündür Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ön kayıt sistemini kamu hastanelerine açtığını duyurdu.

Son birkaç aydır kamu hastanelerine ,acil servislere ve polikiniklere giden ve muayene olmak isteyen sosyal sigortalıların, bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile ilgili kayıtlarda bir takım sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi Ön Kayıt Sistemi’nin kamu hastanelerinde açıldığını söyledi.

Evli, çocuk sahibi olan sigortalıların eşini ve çocuklarını Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydettirmediği için, kamu hastanelerinde bugüne kadar sistemde çıkmadığını belirten Gardiyanoğlu, sigortalıların hastaneye gittiğinde ya da acil bir durum olduğunda sistemde kaydının bulunmadığını ve tam ücret ödemek zorunda kalarak sosyal güvenlik haklarından yararlanamadığını kaydetti.

Sigortalılara mağduriyet yaşamamaları için Sosyal Sigortalar Dairesi Ön Kayıt Sistemi’ne kayıt olma çağrısı yapan Gardiyanoğlu: ‘’ Kayıt için, sigortalılarımızın evlenmiş ise, evlilik belgesini;18 yaşından küçük bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa doğum belgesini, 18 yaşından büyük bir çocuğu varsa kimlik kartı ve öğrenci belgesini en yakın Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bırakması yeterlidir. ‘’ ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, bugüne kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydını yaptırmamış kişilerin, herhangi bir acil durumda, acil serviste ya da rehabilitasyon merkezinde işlem yapacaksa ordaki ilgili görevliye de kayıt yaptırabileceğini anımsatarak kayıt olan sigortalılarla ön kayıt sisteminin daha hızlı tamamlanacağını sözlerine ekledi.