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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, son 10 gündür Sosyal Sigortalar Dairesi’nin  ön kayıt sistemini kamu hastanelerine açtığını duyurdu.
Son birkaç aydır  kamu hastanelerine ,acil servislere ve polikiniklere giden ve muayene olmak isteyen sosyal sigortalıların,    bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile ilgili kayıtlarda bir takım sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Gardiyanoğlu,  Sosyal Sigortalar Dairesi  Ön Kayıt Sistemi’nin kamu hastanelerinde açıldığını söyledi.
Evli, çocuk sahibi olan sigortalıların eşini ve çocuklarını Sosyal Sigortalar Dairesi’ne   kaydettirmediği için, kamu hastanelerinde bugüne kadar sistemde çıkmadığını  belirten Gardiyanoğlu, sigortalıların hastaneye gittiğinde  ya da acil bir durum olduğunda sistemde kaydının bulunmadığını ve tam ücret ödemek  zorunda kalarak sosyal güvenlik haklarından yararlanamadığını kaydetti.
Sigortalılara  mağduriyet yaşamamaları için Sosyal Sigortalar Dairesi Ön Kayıt Sistemi’ne  kayıt olma  çağrısı yapan Gardiyanoğlu: ‘’   Kayıt için, sigortalılarımızın evlenmiş ise,  evlilik belgesini;18 yaşından küçük bakmakla yükümlü olduğu  çocuğu varsa  doğum belgesini,  18 yaşından büyük bir çocuğu varsa kimlik kartı ve öğrenci belgesini en yakın Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bırakması  yeterlidir. ‘’ ifadelerini kullandı.
Gardiyanoğlu, bugüne kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydını yaptırmamış kişilerin, herhangi bir acil durumda, acil serviste ya da rehabilitasyon merkezinde işlem yapacaksa ordaki ilgili görevliye de kayıt yaptırabileceğini anımsatarak kayıt olan sigortalılarla ön kayıt sisteminin  daha hızlı  tamamlanacağını sözlerine ekledi.