Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.43'teki depremin derinliği 9.39 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.43'te meydana gelen sarsıntının derinliği 9.39 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.