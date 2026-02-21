Olaylara acil müdahalede bulunmak için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Asılsız ihbarlar yüzünden kimi zam acil bir vakaya müdahale gecikebiliyor.

Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi, geçen yıl 1 milyon 600 bin kez arandı. Çağrılardan yüzde 85'i gereksiz ve asılsız aramalardan oluşurken yüzde 15'ine ise işlem yapıldı.

"KEDİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, asılsız ihbarda bulunan kişilere 18 bin 823 lira idari para cezasının uygulandığı bilgisini verdi.

Yüztaş, "Merkezimize sadece acil ihbarlar değil, maalesef hattın amacı dışında yapılan aramalar da geliyor. 'Kedimin psikolojisi bozuldu, bana psikolojik destek sağlar mısınız.', 'Takma dişlerim kayboldu bununla ilgili polis istiyorum', 'Dün gece gördüğüm rüyayı yorumlar mısınız?', 'Telefonum kapandı, benim için telefoncuyu arar mısınız?' diye arayanlar var." dedi.

Bu tür gereksiz aramalar gerçek acil bir ihbara zamanında müdahale edilmesini geciktirebileceğine işaret eden Şakir Yüztaş, "Bir saniye bile bir can demektir bizim için. Bu nedenden dolayı lütfen gereksiz aramalar yapmayalım." diye konuştu.