Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin sahil kesimlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar kalınlığının Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde yer yer 50 santimetreye ulaşması nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler ekiplerince yolda kalan araçlar kurtarılırken buzlanmaya karşı tuzlama yapılıyor.

KEMER İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE

Kemer'in yüksek kesimlerinde de kar nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ovacık, Dörtçam, Pınarcık Başı ve Söğütcuma yaylalarında etkili olan yağış nedeniyle kapanan yolları iş makinelerinin yardımıyla açıyor.

Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, Kemer yaylalarında yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için karla kaplanan yolların açıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.