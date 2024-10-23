Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.
Birisi kadın İki teröristin kimlik tespitlerinin sürdüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimlik bilgleri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak." dedi.
Görüntülerden iki teröristin bir taksiyle tesis yakınlarına geldiği ve sivillere ateş etmeye başladığı görülüyor.
Teröristlerin vardiya değişimi sırasında tesise saldırdığı anlaşıldı. Saldırı sonrasında, özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Terör saldırısına yönelik soruşturmada, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi.