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Teröristlerin vardiya değişimi sırasında tesise saldırdığı anlaşıldı. Saldırı sonrasında, özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Terör saldırısına yönelik soruşturmada, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi.

Görüntülerden iki teröristin bir taksiyle tesis yakınlarına geldiği ve sivillere ateş etmeye başladığı görülüyor.

Birisi kadın İki teröristin kimlik tespitlerinin sürdüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimlik bilgleri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

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